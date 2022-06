Pubblicità

venti4ore : Ribaltone a Lucca, centrodestra unito vince con Pardini - telodogratis : Ribaltone a Lucca, c’è Pardini col centrodestra - Italian : Ribaltone a Lucca, c'è Pardini col centrodestra - reteversilia : Lucca, il ribaltone di Mario Pardini: sorpasso e vittoria su Raspini - Video - iltirreno : Elezioni a Lucca. ll candidato di centrodestra capitalizza al meglio gli apparentamenti con Barsanti e Cecchini, ch… -

Agenzia ANSA

Vince in volata in piena notte a- e provoca ila favore del centrodestra - , l'imprenditore Mario Pardini, 49 anni, che in ore di polemiche sui moderati divisi e perdenti in Italia, qui dà l'eccezione che conferma la ...A Verona si registra undi portata storica. Con il centrosinistra che con l'ex campione della Roma Damiano Tommasi ...- ma sembra reggere meglio nelle piazze del Centrosud e porta a casaVince in volata in piena notte a Lucca - e provoca il ribaltone a favore del centrodestra -, l'imprenditore Mario Pardini, 49 anni, che in ore di polemiche sui moderati divisi e perdenti in Italia, qu ...Vince in volata in piena notte a Lucca - e provoca il ribaltone a favore del centrodestra -, l'imprenditore Mario Pardini, 49 anni, che in ore di polemiche sui moderati divisi e perdenti in Italia, qu ...