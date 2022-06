(Di lunedì 27 giugno 2022) . Il Fideo si accaserà invece alla Juventus Come riferito da Tyc Sports è ormai fatta per il passaggio di Angel Dialla Juve. Ma occhio al: il, si legge, sarebbe stato il primo club ad interessarsi al Fideo dopo l’addio a parametro zero dal Psg. Alcuni problemi hanno però ritardato la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Contengono aneddoti rigorosamente veri, episodi ecuriosi, testimonianze e frammenti di ... pubblicata nel marzo 2019 e contenente i versi di sei autrici sarde:Giuliana Campanelli, ...IldiTeresa Meli sul Corriere della Sera non nasconde la soddisfazione al Nazareno per aver vinto in 8 dei 13 ballottaggi (5 anni le vittorie erano state appena 2): 'Alla fine della ... Retroscena Di Maria: poteva essere un giocatore del Milan L'entourage del calciatore sta trattando gli ultimi dettagli, come ad esempio i bonus che saranno presenti nell'anno di contratto, da sette milioni di euro, che Di Maria firmerà con il club torinese, ...Secondo quanto riportato dal giornalista Gerardo Romero su Twitter l'esterno argentino era in contatto con il tecnico blaugrana Xavi, ma la il presidente dei catalani ha posto il veto all'operazione ...