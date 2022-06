Quello che vedi su questa spiaggia ci dirà se sei una persona dolce (Di lunedì 27 giugno 2022) Il test della dolcezza è qui per misurare quanto sei (veramente) dolce con gli altri. Credi di sapere cosa ti diremo? Allora iniziamo subito! Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità che ci dirà la verità su di te. A tutti, infatti, piace pensare di essere persone dolcissime, che gli altri non vedono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 27 giugno 2022) Il test dellazza è qui per misurare quanto sei (veramente)con gli altri. Credi di sapere cosa ti diremo? Allora iniziamo subito! Oggi abbiamo pensato di proporti un test dellalità che cila verità su di te. A tutti, infatti, piace pensare di essere persone dolcissime, che gli altri non vedono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

borghi_claudio : La nota dell'ISS è uno spettacolo. Se i dati dicono il contrario di quello che sostengono loro ecco che è colpa del… - elio_vito : Va bene abbassare le tasse sul lavoro ma per aiutare chi ha perso il lavoro, chi non ha un lavoro, chi ha uno stipe… - FulvioPaglia : Un thread con tutte le notizie che, secondo i giornali sportivi, sono più importanti dell'oro da sogno di Paltrinie… - nonfraledonne : Comunque sono diventata quello che non volevo diventare ovvero mia suocera - albiuno : RT @Cambiacasacca: Si dovrebbero vergognare l'iran e l'argentina a fare richiesta di ingresso bel Brics, con tutto quello che gli occidenta… -