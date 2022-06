Potrebbero esserci dei problemi per la società di The Truth Social (Di lunedì 27 giugno 2022) The Truth Social non è nato sotto una stella particolarmente fortunata. Ma, a questo punto, la congiuntura astrale sta diventando sinistra. Oltre ai problemi tecnici che il Social media di Donald Trump ha sperimentato nei suoi primi mesi di vita, oltre al fatto di vedere il proprio ideatore – l’ex presidente degli Stati Uniti in persona – sbagliare il nome durante un comizio pubblico, adesso potrebbe ritrovarsi senza partner commerciale: stando a quanto evidenziato nelle ultime ore, infatti, la Digital World Acquisition Corporation – che dovrebbe operare presto una fusione con l’azienda media di Donald Trump – sarebbe sotto indagine da parte del gran giurì federale di New York. LEGGI ANCHE > Truth Social prevede account falsi, funzionalità mancanti e moderazione poco chiara The ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 giugno 2022) Thenon è nato sotto una stella particolarmente fortunata. Ma, a questo punto, la congiuntura astrale sta diventando sinistra. Oltre aitecnici che ilmedia di Donald Trump ha sperimentato nei suoi primi mesi di vita, oltre al fatto di vedere il proprio ideatore – l’ex presidente degli Stati Uniti in persona – sbagliare il nome durante un comizio pubblico, adesso potrebbe ritrovarsi senza partner commerciale: stando a quanto evidenziato nelle ultime ore, infatti, la Digital World Acquisition Corporation – che dovrebbe operare presto una fusione con l’azienda media di Donald Trump – sarebbe sotto indagine da parte del gran giurì federale di New York. LEGGI ANCHE >prevede account falsi, funzionalità mancanti e moderazione poco chiara The ...

