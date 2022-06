Pensioni anticipate 2022, Uil in pressing per quota 41 e uscita dai 62 anni (Di lunedì 27 giugno 2022) In questi giorni si é a lungo parlato dei dati che l’INPS e l’UPB (Ufficio parlamentare di bilancio) hanno presentato sull’efficacia dell’ uscita anticipata tramite quota 100 nell’ambito dell’evento “Un bilancio di quota 100”, si é appreso che molte meno persone rispetto a quelle che si immaginava hanno in realtà optato per questa misura di uscita anticipata. Questo se da un lato ha portato i critici di quota 100 a dire che la misura é stata ‘un disastro’ , visto che non ha portato al pensionamento del numero di persone sperate, dall’altro ha permesso un ‘tesoretto’, restano circa 10 miliardi rispetto ai 33,5 originariamente stanziati dal Decreto Legge 4/2019. Allora in molti, soprattutto i nostri lettori, stanno spronando i sindacati a fare pressing al Governo per ottenere misure ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 27 giugno 2022) In questi giorni si é a lungo parlato dei dati che l’INPS e l’UPB (Ufficio parlamentare di bilancio) hanno presentato sull’efficacia dell’anticipata tramite100 nell’ambito dell’evento “Un bilancio di100”, si é appreso che molte meno persone rispetto a quelle che si immaginava hanno in realtà optato per questa misura dianticipata. Questo se da un lato ha portato i critici di100 a dire che la misura é stata ‘un disastro’ , visto che non ha portato al pensionamento del numero di persone sperate, dall’altro ha permesso un ‘tesoretto’, restano circa 10 miliardi rispetto ai 33,5 originariamente stanziati dal Decreto Legge 4/2019. Allora in molti, soprattutto i nostri lettori, stanno spronando i sindacati a fareal Governo per ottenere misure ...

Pubblicità

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - StaggerLee00 : @beppezini @fleinaudi Finché la proposta economica della destra si riassume in pensioni anticipate e flat tax senza… - StaggerLee00 : @fleinaudi In un mondo normale un liberale si sentirebbe affine alla sinistra per alcune battaglie culturali, alla… - 692Troll : @freeworld_4 @HoaraBorselli Siccome sono daccirdo con la attuale posizione di Di Maio, penso che nel tempo lui ha s… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -