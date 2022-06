Nazionale femminile: la docuserie “Azzurro Schocking” in onda il 10 luglio (Di lunedì 27 giugno 2022) RaiSport ha realizzato dieci spot e un documentario sul calcio femminile, in onore delle Azzurre che a luglio prenderanno parte all’Europeo in Inghilterra. Già in onda in questi giorni su tutti i canali i dieci ritratti personali di alcune atlete della Nazionale come Sara Gama, Laura Giuliani, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, della Ct Milena Bertolini e del Capo delegazione delle Azzurre Cristiana Capotondi. I temi alla base del documentario sono sacrifico, opportunità, meritocrazia e voglia di vincere e andrà in onda il 10 luglio alle 18:50 su Rai 2 con il Tirolo di “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio”. Inoltre la Rai ha deciso di trasmettere tutte le gare della Nazionale femminile all’Europeo su RAI 1 e ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) RaiSport ha realizzato dieci spot e un documentario sul calcio, in onore delle Azzurre che aprenderanno parte all’Europeo in Inghilterra. Già inin questi giorni su tutti i canali i dieci ritratti personali di alcune atlete dellacome Sara Gama, Laura Giuliani, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, della Ct Milena Bertolini e del Capo delegazione delle Azzurre Cristiana Capotondi. I temi alla base del documentario sono sacrifico, opportunità, meritocrazia e voglia di vincere e andrà inil 10alle 18:50 su Rai 2 con il Tirolo di “Shocking, come le donne si sono riprese il calcio”. Inoltre la Rai ha deciso di trasmettere tutte le gare dellaall’Europeo su RAI 1 e ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ARGENTO EUROPEO!!!???????? Le Azzurre della spada femminile salgono sul secondo gradino del podio, fermate solo in fin… - sportface2016 : #Nazionalefemminile: la docuserie '#AzzurroSchocking' in onda il 10 luglio - SMSNEWSOFFICIAL : NAZIONALE FEMMINILE: Le Azzurre in posa per la foto ufficiale in vista dell’Europeo 2022 - MonteroKlara : RT @Roberto46968310: Nazionale Femminile al 'Barbera': biglietti gratuiti per Italia-Svizzera - xlarrysrayban : La tristezza del dover andare a vedere la partita della nazionale femminile di calcio sul 58 e vedere lo stadio praticamente vuoto.. -