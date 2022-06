Morte anziano in casa riposo abusiva, 5 arrestati (Di lunedì 27 giugno 2022) Maltrattamenti e abbandono di persona incapace, con l'aggravante di aver causato la Morte di un ospite di una casa di riposo abusiva: per questi reati il Nas di Reggio Calabria con il supporto del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Maltrattamenti e abbandono di persona incapace, con l'aggravante di aver causato ladi un ospite di unadi: per questi reati il Nas di Reggio Calabria con il supporto del ...

Morte anziano in casa riposo abusiva, 5 arrestati Maltrattamenti e abbandono di persona incapace, con l'aggravante di aver causato la morte di un ospite di una casa di riposo abusiva: per questi reati il Nas di Reggio Calabria con il supporto del locale comando provinciale dei carabinieri sta dando esecuzione a un'ordinanza agli ...