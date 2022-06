Mondiali nuoto, Paltrinieri argento nei 5 km di fondo a Budapest (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Altra medaglia, la terza, per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto di Budapest. L’azzurro ha conquistato l’argento nella 5 km di fondo in acque libere, superato solo dal tedesco Florian Wellbrock. Il fenomeno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha lottato a lungo contro il tedesco, perdendo nello sprint finale l’oro meritato da Wellbrock. Quarto posto per l’azzurro Domenico Acerenza, alle spalle dell’ucraino Miranchuk. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Altra medaglia, la terza, per Gregorioaididi. L’azzurro ha conquistato l’nella 5 km diin acque libere, superato solo dal tedesco Florian Wellbrock. Il fenomeno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha lottato a lungo contro il tedesco, perdendo nello sprint finale l’oro meritato da Wellbrock. Quarto posto per l’azzurro Domenico Acerenza, alle spalle dell’ucraino Miranchuk. L'articolo proviene da Italia Sera.

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - manueladerienzo : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha di pi… - Andrea986G : RT @sportface2016: +++Ancora un super Gregorio #Paltrinieri ai Mondiali #FINABudapest2022: medaglia d'argento nella 5 km di nuoto di fondo+… -