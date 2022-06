Mondiali di nuoto, tris di Paltrinieri: vince l’argento nella 5 km di fondo (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri non si ferma più: il campione emiliano ha conquistato l’argento nella 5 chilometri in acque libere ai Mondiali di nuoto di Budapest. L’azzurro ha chiuso in 52’52?70, alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, oro in 52’48?80. Il bronzo va all’ucraino Mykhailo Romanchuk (53’19?90). Finisce ai piedi del podio invece l’altro italiano in gara, Domenico Acerenza, quarto in 53’22?60. Per Paltrinieri è la terza medaglia in questa rassegna iridata: oro nei 1500 stile libero e bronzo nella staffetta 4×1500. Per l’Italia è il secondo argento mondiale della specialità, dopo quello di Mario Sanzullo proprio a Budapest 2017 (si gareggiava sul Balaton), e il secondo per il campione europeo in carica che bissa quello della staffetta mista di Gwangju dove fu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorionon si ferma più: il campione emiliano ha conquistato5 chilometri in acque libere aididi Budapest. L’azzurro ha chiuso in 52’52?70, alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, oro in 52’48?80. Il bronzo va all’ucraino Mykhailo Romanchuk (53’19?90). Finisce ai piedi del podio invece l’altro italiano in gara, Domenico Acerenza, quarto in 53’22?60. Perè la terza medaglia in questa rassegna iridata: oro nei 1500 stile libero e bronzostaffetta 4×1500. Per l’Italia è il secondo argento mondiale della specialità, dopo quello di Mario Sanzullo proprio a Budapest 2017 (si gareggiava sul Balaton), e il secondo per il campione europeo in carica che bissa quello della staffetta mista di Gwangju dove fu ...

