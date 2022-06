Mercato Milan – Sanches, affare in bilico. Asensio, salgono le quotazioni (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo Botman, il Milan potrebbe vedere sfumare anche il colpo Renato Sanches: intanto, però, salgono le quotazioni di Marco Asensio Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo Botman, ilpotrebbe vedere sfumare anche il colpo Renato: intanto, però,ledi Marco

Pubblicità

Corriere : Acerbi vicinissimo al Milan può sbloccare l’arrivo di Romagnoli e il mercato della Lazio - tvdellosport : ?? MERCATO #MILAN L’interesse del club #rossonero per Hakim #Ziyech è concreto. Il fantasista del #Chelsea pia… - AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - Celland1997 : Ho un presentimento di mercato impossibile, ma che se davvero succedesse nessun altro 'esperto' di mercato ne ha ma… - infoitsport : Mercato Milan, per Asensio il Real chiede 20 milioni -