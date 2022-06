LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia ottavo dopo la prima rotazione (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 16.20: Davvero un bel triplo e mezzo ritornato raggruppato per il britannico Houlden. 74.80 punti e risale la classifica. 16.16: Un buon doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per Lorenzo Marsaglia. 69.70, un po’ meno di questa mattina e punteggio totale di 136.35. 16.14: Super triplo e mezzo ritornato da 86.70 per Wang. dopo la prima rotazione Marsaglia è ottavo. 16.13: Stesso tuffo per Jack Laugher, che rimane un po’ scarso in entrata. 74.80 per il britannico. 16.12: Cao Yuan ottiene 81.60 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti. 16.10: Inizia benissimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 16.20: Davvero un bel triplo e mezzo ritornato raggruppato per il britannico Houlden. 74.80 punti e risale la classifica. 16.16: Un buon doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per. 69.70, un po’ meno di questa mattina e punteggio totale di 136.35. 16.14: Super triplo e mezzo ritornato da 86.70 per Wang.la. 16.13: Stesso tuffo per Jack Laugher, che rimane un po’ scarso in entrata. 74.80 per il britannico. 16.12: Cao Yuan ottiene 81.60 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti. 16.10: Inizia benissimo ...

