LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri è argento nella 5 km! Azzurre in lotta per una medaglia nella gara femminile (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Le Azzurre comunque non mollano e restano in scia delle migliori! 12.47 Risponde presente Muller. Perdono invece qualche centimetro le altre. 12.46 Adesso accelera Cunha! 12.44 Azzurre in testa! Dopo 3,77 km in prima posizione c’è Gabbrielleschi. Seconda invece Taddeucci. Le altre big sono ancora tutte lì ma l’atteggiamento delle italiane fa ben sperare per il finale. 12.41 Sono rimaste in 10 davanti. 12.38 Le atlete superano per la seconda volta la linea del traguardo. In testa c’è ora la francese Muller davanti alla brasiliana Cunha. Molto bene sia Gabbrielleschi, terza a 1”5 dalla vetta, sia Taddeucci, quarta con lo stesso tempo di Johnson (+1”6). 12.36 Sta per finire il secondo giro! 12.31 Siamo a metà gara. 12.26 Ancora prima Johnson dopo poco più di ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48 Lecomunque non mollano e restano in scia delle migliori! 12.47 Risponde presente Muller. Perdono invece qualche centimetro le altre. 12.46 Adesso accelera Cunha! 12.44in testa! Dopo 3,77 km in prima posizione c’è Gabbrielleschi. Seconda invece Taddeucci. Le altre big sono ancora tutte lì ma l’atteggiamento delle italiane fa ben sperare per il finale. 12.41 Sono rimaste in 10 davanti. 12.38 Le atlete superano per la seconda volta la linea del traguardo. In testa c’è ora la francese Muller davanti alla brasiliana Cunha. Molto bene sia Gabbrielleschi, terza a 1”5 dalla vetta, sia Taddeucci, quarta con lo stesso tempo di Johnson (+1”6). 12.36 Sta per finire il secondo giro! 12.31 Siamo a metà. 12.26 Ancora prima Johnson dopo poco più di ...

Pubblicità

flazia24 : RT @sportface2016: LIVE - #Nuoto #FINABudapest2022 Segui in DIRETTA la 5 km femminile in acque libere: per l'Italia ci sono Taddeucci e Gab… - flamanc24 : RT @sportface2016: LIVE - #Nuoto #FINABudapest2022 Segui in DIRETTA la 5 km femminile in acque libere: per l'Italia ci sono Taddeucci e Gab… - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri è argento nella 5 km. Tra poco la 5.00 km donne - #Nuoto… - sportface2016 : LIVE - #Nuoto #FINABudapest2022 Segui in DIRETTA la 5 km femminile in acque libere: per l'Italia ci sono Taddeucci… - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri è argento nella 5 km, Wellbrock vince allo sprint. Dalle… -