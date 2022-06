Letta a Meloni: “Quando si perde la cosa peggiore è far finta di niente” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per Meloni il Pd non ha vinto? Quando uno perde la cosa peggiore è far finta di non aver perso, perché poi non fa nemmeno l’analisi della sconfitta. Noi abbiamo subito sconfitte tante volte e troppo spesso non abbiamo analizzato la nostra sconfitta. Adesso è andata male a loro e la cosa peggiore per loro è far finta di niente”. Così Enrico Letta al Tg1, all’indomani dei ballottaggi delle elezioni comunali 2022. “Abbiamo fatte larghe alleanze ovunque e alla fine sono state vincenti – ha sottolineato il leader dem – Ora la cosa più importante per noi è essere consapevoli che questa vittoria, ottenuta ovunque da Sud a Nord, ci carica di responsabilità. Non si tratta di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Peril Pd non ha vinto?unolaè fardi non aver perso, perché poi non fa nemmeno l’analisi della sconfitta. Noi abbiamo subito sconfitte tante volte e troppo spesso non abbiamo analizzato la nostra sconfitta. Adesso è andata male a loro e laper loro è fardi”. Così Enricoal Tg1, all’indomani dei ballottaggi delle elezioni comunali 2022. “Abbiamo fatte larghe alleanze ovunque e alla fine sono state vincenti – ha sottolineato il leader dem – Ora lapiù importante per noi è essere consapevoli che questa vittoria, ottenuta ovunque da Sud a Nord, ci carica di responsabilità. Non si tratta di ...

