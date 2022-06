Jeremias Rodriguez | brutta avventura per l’ex naufrago | La denuncia

(Di lunedì 27 giugno 2022)ha sportoieri dopo una disdi cui è stato protagonista nella notte tra mercoledì e giovedì. Ecco cosa è accaduto alprotagonista di una dis: dopo Cecilia e Ignazio Moser, i ladri sono entrati in azione rubando la sua moto. E’ accaduto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno. I ladri sono entrati in azione nel motodromo e kartodromo South Milano di Ottobiano, sottraendo alla moto da cross. Si tratta di una Honda 250 cc nera e rossa che vale più di 10.000 euro. Proprio una settimana fa dal suo account Instagram Ignazio Moser ha raccontato della sua dis: dei ladri che hanno ...

Pubblicità

361_magazine : Jeremias Rodriguez ha sporto denuncia ieri dopo una disavventura di cui è stato protagonista nella notte tra mercol… - infoitcultura : Jeremias Rodriguez pronto a sporgere denuncia: ecco cos’è successo - tuttopuntotv : Jeremias Rodriguez pronto a sporgere denuncia: ecco cos’è successo #isola #IsoladeiFamosi - CaffeFou : Furto alla South Milano: rubata moto da cross al fratello di Belen Rodriguez #jeremiasrodriguez #isola… - zazoomblog : Jeremias Rodriguez furto per lex naufrago dellIsola dei Famosi - #Jeremias #Rodriguez #furto #naufrago -

Corriere dello Sport

Singolare perché nonostante nel deposito ci fossero altre mezzi, l'unica moto rubata è stata la numero 88, quella di proprietà del fratello di Belen. E gli agenti ora ...Dopo la sua partecipazione all' Isola dei Famosiè sparito dai radar. Ieri, invece, il suo nome è letteralmente tornato in pista per una brutta disavventura che gli è capitata.vittima di un furto: scatta la ... Furto per Jeremias Rodriguez: rubata la sua Honda 250 a Ottobiano Jeremias Rodriguez ha sporto denuncia ieri dopo una disavventura di cui è stato protagonista nella notte tra mercoledì e giovedì ...Il fratello minore di Belen Rodriguez è tornato alla vita di tutti i giorni dopo la sua esperienza all'Isola dei Famosi, che non è andata nel migliore dei modi. La famiglia Rodriguez è stata colpita n ...