Istanbul, la polizia interrompe il Pride: decine di arresti (Di lunedì 27 giugno 2022) I manifestanti si sono riuniti comunque nelle vicinanze con bandidere arcobaleno e la polizia ne ha arrestati a decine, compreso un fotografo della France Presse, tutti caricati su autobus e portati ...

ilpost : La polizia turca ha arrestato oltre 200 persone che stavano manifestando per il Pride a Istanbul - alice_cosm : RT @antoniafalcone: La polizia turca ha arrestato oltre 200 persone che stavano manifestando per il Pride a Istanbul - StigmabaseF : Istanbul, represso il Pride, arrestate 360 persone, schedate sul 'piano sanitario' - - StigmabaseF : A Istanbul quasi 400 fermati per Gay Pride - La Nuova Sardegna: (ANSA) - ISTANBUL, 27 GIU - Sono in tutto 373 le pe… - antoniafalcone : La polizia turca ha arrestato oltre 200 persone che stavano manifestando per il Pride a Istanbul -