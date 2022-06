(Di lunedì 27 giugno 2022) Il «sostegno al» che premia, la «sorprendente onda di civismo» che va valorizzata, il «grosso in bocca al lupo ai neo sindaci». Nei commenti ai, spicca quello di Luigi Di, che nei toni e nei contenuti suona come un tentativo di cavalcare l’onda delle vittorie di centrosinistra e civici. Un tentativo piuttosto sorprendente, considerato che Diguida una forza che esiste solo a livello parlamentare e che si è formata appena pochi giorni prima del voto. Ma tant’è: il ministro degli Esteri punta sull’affermazione delle forze fedeli ale del civismo, lasciando emergere un non detto sul fatto che è proprio lì che si colloca lui. Il commento di Diai«Anche questihanno dimostrato che, tra ...

Inutile l'allarme contro il populismo, lanciato praticamente alla vigilia dell'exploit ...poteva attendersi che l'implosione venisse sancita da una conversione come quella di Di, forse ...... prima che dalle sue proposte, si è sentito giudicato e messo all'indice, e così da quando Di... e ancora, con unghigno sul viso: "volevate riformare la politica e invece vi siete ... Incredibile Di Maio: prova a intestarsi i ballottaggi parlando di «fedeltà al governo» e «ondata civica» 'Prima si occupava solo di Renzi, ora di Renzi con Di Maio. La mia idea è che a settembre Renzi, Di Maio, Calenda e tutte le persone di buona volontà dovrebbero incontrarsi e confrontarsi. Tornando al ...Come un qualsiasi partito di sinistra, anche il M5S ha vissuto la sua scissione. In blocco se ne sono andati via una sessantina di parlamentari capeggiati dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio ...