Guardia Costiera: parte in Campania l’operazione Mare Sicuro 2022 (Di lunedì 27 giugno 2022) Guardia Costiera: andrà avanti fino al 18 settembre l’operazione Mare Sicuro 2022 a tutela dell’incolumità dei bagnanti e a difesa dell’ambiente marino. Anche quest’anno la Guardia Costiera dà il via alla operazione “Mare Sicuro” che vedrà impegnata la Direzione Marittima della Campania, agli ordini dell’Ammiraglio Ispettore Pietro Vella, a tutela dell’incolumità dei bagnanti, a difesa Leggi su 2anews (Di lunedì 27 giugno 2022): andrà avanti fino al 18 settembrea tutela dell’incolumità dei bagnanti e a difesa dell’ambiente marino. Anche quest’anno ladà il via alla operazione “” che vedrà impegnata la Direzione Marittima della, agli ordini dell’Ammiraglio Ispettore Pietro Vella, a tutela dell’incolumità dei bagnanti, a difesa

Pubblicità

FF_AAediPolizia : RT @PucciarelliLega: Lascia tutti attoniti la prematura scomparsa del comandante della Guardia costiera Andrea Caccialupi, che ci ha lascia… - maxnoviello : Procida: Guardia Costiera, weekend di soccorsi e sanzioni - - carlo_scano : Grazie ai Vigili del Fuoco per il salvataggio del cane, grazie alla Guardia Costiera per ciò che fanno per salvare… - Comunico_70 : RT @PucciarelliLega: Lascia tutti attoniti la prematura scomparsa del comandante della Guardia costiera Andrea Caccialupi, che ci ha lascia… - PucciarelliLega : Lascia tutti attoniti la prematura scomparsa del comandante della Guardia costiera Andrea Caccialupi, che ci ha las… -