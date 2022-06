Gli USA e il diritto all'aborto: la distopia di The Handmaid's Tale è realtà? (Di lunedì 27 giugno 2022) La sentenza della Corte Suprema americana contro il diritto costituzionale all'aborto ha reso drammaticamente attuali gli scenari distopici sullo stile di The Handmaid's Tale (Il racconto dell'ancella). Nel suo capolavoro Il racconto dell'ancella, pubblicato nel 1985, la scrittrice canadese Margaret Atwood evocava un prossimo futuro in cui gli Stati Uniti d'America hanno ceduto il posto a una teocrazia patriarcale, la Repubblica di Gilead, dove molte giovani donne sono costrette a ricoprire il ruolo di "ancelle": puri strumenti di riproduzione per l'etnia caucasica, in una società che tende a espellere o eliminare ogni tipologia di minoranza. Il ritorno in auge nel 2017 del romanzo della Atwood grazie all'acclamata serie TV The Handmaid's Tale ha conferito a Il racconto dell'ancella un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022) La sentenza della Corte Suprema americana contro ilcostituzionale all'ha reso drammaticamente attuali gli scenari distopici sullo stile di The's(Il racconto dell'ancella). Nel suo capolavoro Il racconto dell'ancella, pubblicato nel 1985, la scrittrice canadese Margaret Atwood evocava un prossimo futuro in cui gli Stati Uniti d'America hanno ceduto il posto a una teocrazia patriarcale, la Repubblica di Gilead, dove molte giovani donne sono costrette a ricoprire il ruolo di "ancelle": puri strumenti di riproduzione per l'etnia caucasica, in una società che tende a espellere o eliminare ogni tipologia di minoranza. Il ritorno in auge nel 2017 del romanzo della Atwood grazie all'acclamata serie TV The'sha conferito a Il racconto dell'ancella un ...

