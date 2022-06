Pubblicità

Il presidente ucraino Volodymyr si è collegato in video nella seconda giornata di lavori del G7 a Elmau, in Baviera. "Grazie a tutti voi per il sostegno" ha detto rivolgendosi ai leader riuniti. Al centro dei colloqui, il tema della guerra e dell'aiuto da fornire a Kiev oltre alla decisione sull'... La guerra in Ucraina al centro dell'agenda della seconda giornata del G7 in corso nel castello di Elmau in Baviera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto questa mattina in videoconferenza, ha esortato i leader riuniti attorno al tavolo a "fare tutto il possibile" per porre fine alla guerra ... G7 in Baviera, Zelensky si collega in video e ringrazia i leader Nel secondo giorno del vertice nel castello bavarese, gli Usa promettono missili a lunga gittata, mentre Scholz chiede che la guerra non diventi Russia-Nato ...