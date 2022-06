Firma ad un passo per Meret | le cifre del rinnovo con il Napoli

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ieri si era parlato di un possibile accordo in extremis per ildi David Ospina, con il portiere che avrebbe potuto riaprire i discorsi con il. Come riferito ieri da Gianluca Di Marzio, tuttavia, la scelta del club azzurro pare essere ormai chiara: si punterà su Alex, nonostante il preferito di Spalletti fosse il colombiano. La richiesta di un biennale a 3 milioni fatta da Ospina, tuttavia, è stata ritenuta eccessiva dal, che si è fermata ad offrire unalle stessepercepite fino ad ora (1,8 milioni a stagione). FOTO: Getty –OspinaL’accordo perdunque, stando a Il Corriere dello Sport, è stato raggiunto con tanto di adeguamento contrattuale, passando dal milione di euro all’anno attualmente ...

... poi arriverà la. Il Napoli e Meret continueranno insieme: è stato trovato l'accordo per il ...