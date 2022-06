Di Maio “Chi piccona il governo paga un prezzo alle elezioni”

(Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono forze politiche che voglionore ile poino un. Perdechi causa instabilità. Ci sono forze politiche che voglionore ile poino un. Icittadini hanno premiato chi sostiene lealmente il.Bisogna tifare per italia non contro”. Lo ha detto ilministro degli Esteri Luigi Diparlando con i giornalistifuori Montecitorio. Riguardo alla questione dei due mandat in discussione nel suo ex partito, il M5s, Diha affermato che “agli italiani non interessa nulla del dibattito sui due mandati, sono questioni interne ...

ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono forze politiche che vogliono picconare il governo e poi pagano un prezzo alle elezioni. Perde chi causa instabilità." "Anche questi ballottaggi" per le Comunali 2022 "hanno dimostrato che, tra quelli di maggioranza, reggono pochi partiti, cioè quei partiti che stanno continuando a sostenere con convinzione questo governo."