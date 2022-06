Da giovedì scattano le multe per esercenti senza pos (Di lunedì 27 giugno 2022) Da giovedì 30 giugno 2022 scattano le multe per tutti quegli esercenti che non lasceranno pagare i propri clienti attraverso i circuiti elettronici usufruibili tramite pos. Questo provvedimento originariamente voluto dal Consiglio dei Ministri per combattere l’evasione fiscale non è stato modificato dal Parlamento che inizialmente però ne aveva previsto l’entrata in vigore nel prossimo anno. Con l’anticipo della misura al prossimo giovedì, si prevede un sanzione di 30 euro per la mancata accettazione di pagamento su pos più il 4% dell’importo da pagare dal cliente. Impattati dalla nuova misura non saranno soltanto artigiani come falegnami, fabbri e idraulici, ristoratori e baristi, negozianti e ambulanti, ma anche notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro e ... Leggi su zon (Di lunedì 27 giugno 2022) Da30 giugno 2022leper tutti quegliche non lasceranno pagare i propri clienti attraverso i circuiti elettronici usufruibili tramite pos. Questo provvedimento originariamente voluto dal Consiglio dei Ministri per combattere l’evasione fiscale non è stato modificato dal Parlamento che inizialmente però ne aveva previsto l’entrata in vigore nel prossimo anno. Con l’anticipo della misura al prossimo, si prevede un sanzione di 30 euro per la mancata accettazione di pagamento su pos più il 4% dell’importo da pagare dal cliente. Impattati dalla nuova misura non saranno soltanto artigiani come falegnami, fabbri e idraulici, ristoratori e baristi, negozianti e ambulanti, ma anche notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro e ...

