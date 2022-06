Covid, Bassetti vs Pregliasco e Ricciardi: “In Italia ascoltano solo i gufi” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “In Italia si ascoltano solo i gufi. Io credo che con questo modo di affrontare la pandemia ci stiamo ponendo ai margini del mondo, e all’estero siamo considerati pari al modello cinese”. Così Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova, commenta all’Adnkronos Salute le dichiarazioni dei colleghi Fabrizio Pregliasco e Walter Ricciardi. Il primo ha affermato che “Omicron sarà disastrosa e infetterà tutti, anche guariti e vaccinati”, il secondo che “l’aumento dei contagi è la conseguenza delle misure tolte a maggio”. “Il resto del mondo ha affrontato l’aumento dei contagi senza isterismi, da noi spuntano catastrofisti che fanno solo male. E così si perde fiducia nel sistema sanitario e nei vaccini. I danni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Insi. Io credo che con questo modo di affrontare la pandemia ci stiamo ponendo ai margini del mondo, e all’estero siamo considerati pari al modello cinese”. Così Matteo, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova, commenta all’Adnkronos Salute le dichiarazioni dei colleghi Fabrizioe Walter. Il primo ha affermato che “Omicron sarà disastrosa e infetterà tutti, anche guariti e vaccinati”, il secondo che “l’aumento dei contagi è la conseguenza delle misure tolte a maggio”. “Il resto del mondo ha affrontato l’aumento dei contagi senza isterismi, da noi spuntano catastrofisti che fannomale. E così si perde fiducia nel sistema sanitario e nei vaccini. I danni ...

