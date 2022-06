Caressa su Lukaku | «Troppo facile tornare col senno di poi»

(Di lunedì 27 giugno 2022) . Le dichiarazioni del giornalista Sul suo canale Youtube, il giornalista di Sky Fabioha detto la sua sul ritorno diall’Inter. «pur di riall’Inter si è ridotto l’ingaggio. Certe scelte però si dovrebbero fare prima di firmare i contratti e non dopo. Ovviamente lui non poteva sapere come sarebbe andata a Londra, ma poteva sapere quanto gli stava dispiacendo lasciare la città, la squadra e i tifosi.ricon ildi poi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

