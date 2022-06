Beautiful, trama 28 giugno 2022: la richiesta di Zoe (Di lunedì 27 giugno 2022) Beautiful indugerà ancora su due filoni narrativi alquanto appassionanti e degni di nota, come segnala la trama di martedì 28 giugno 2022. Alla Spencer Publications, si è presentato a sorpresa Baker e ha chiesto di Liam. Bill ha subito cercato di ostentare un atteggiamento tranquillo e misurato e ha continuato la sua opera di depistaggio. Poco dopo, però, è sopraggiunto suo figlio che si è precipitato dal padre per annunciargli di aver finalmente chiarito con Hope e di essere in procinto di tornare a casa. Il giovane Spencer, quando è arrivato in ufficio e ha visto Baker, è impallidito, convinto di essere smascherato per aver investito ed ucciso Vinny. L'uomo inizierà a rivolgere il terzo grado a Liam alla presenza di Bill, che temerà che il figlio, sotto pressione, possa tradirsi e confessare di aver provocato la ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 giugno 2022)indugerà ancora su due filoni narrativi alquanto appassionanti e degni di nota, come segnala ladi martedì 28. Alla Spencer Publications, si è presentato a sorpresa Baker e ha chiesto di Liam. Bill ha subito cercato di ostentare un atteggiamento tranquillo e misurato e ha continuato la sua opera di depistaggio. Poco dopo, però, è sopraggiunto suo figlio che si è precipitato dal padre per annunciargli di aver finalmente chiarito con Hope e di essere in procinto di tornare a casa. Il giovane Spencer, quando è arrivato in ufficio e ha visto Baker, è impallidito, convinto di essere smascherato per aver investito ed ucciso Vinny. L'uomo inizierà a rivolgere il terzo grado a Liam alla presenza di Bill, che temerà che il figlio, sotto pressione, possa tradirsi e confessare di aver provocato la ...

