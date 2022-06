Badminton | Giochi del Mediterraneo 2022 | medaglia d’argento per le azzurre Fink e Hamza

Pubblicità

Coninews : Il badminton #ItaliaTeam sul podio ai Giochi del Mediterraneo! ?????? A #Oran2022 Fabio Caponio e Giovanni Toti sono… - FederBadminton : Argento ai Giochi deL Mediterraneo di #Oran2022 per Katharina Fink e Yasmine Hamza ???? #Badminton ?? #ItaliaTeam ????… - sportface2016 : #Badminton, #GiochidelMediterraneo22: medaglia d'argento per le azzurre #Fink e #Hamza - aledili78 : RT @Coninews: Il badminton #ItaliaTeam sul podio ai Giochi del Mediterraneo! ?????? A #Oran2022 Fabio Caponio e Giovanni Toti sono di bronzo… - Domenico1oo777 : RT @Coninews: Il badminton #ItaliaTeam sul podio ai Giochi del Mediterraneo! ?????? A #Oran2022 Fabio Caponio e Giovanni Toti sono di bronzo… -

OA Sport

A Orano, in Algeria, il doppio delFink - Hamza in finale per l'oro. Bronzo alla coppia Caponio - Toti. Semeraro per l'oro nel Karate. Questa sera le finali della lotta greco romana e il ...Giovanni Toti e Fabio Caponio hanno conquistato un meraviglioso bronzo nel doppio maschile di, nel contesto deidel Mediterraneo 2022 . Prima medaglia in questa disciplina per l'Italia, rappresentata dal duo di riferimento sopra menzionato; risultato arrivato in seguito alla ... LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: un argento ed un bronzo dal badminton! Pallamano sotto con l'Egitto Katharina Fink e Yasmine Hamza hanno conquistato il secondo gradino del podio nel doppio femminile di badminton, ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. In finale la coppia azzurra è stata sconfitta ...A Orano, in Algeria, il doppio del Badminton Fink-Hamza in finale per l'oro. Bronzo alla coppia Caponio-Toti. Semeraro per l'oro nel Karate. Questa sera le finali della lotta greco romana e il volley ...