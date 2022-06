Alec Baldwin intervisterà Woody Allen su Instagram domani (Di lunedì 27 giugno 2022) Alec Baldwin annuncia un'intervista esclusiva al regista Woody Allen che sarà ospitata sul suo account Instagram. Alec Baldwin annuncia che domani intervisterà il regista Woody Allen. Baldwin ha fatto l'annuncio sul suo Instagram, rivelando che martedì mattina (ora americana) condurrà un'intervista in diretta su Instagram con Allen. In una didascalia al suo post, Alec Baldwin ha anticipato le critiche che dovrà affrontare scrivendo: "Lasciatemi premettere che ho ZERO INTERESSE nei giudizi e nei post ipocriti di chiunque qui". L'attore ha proseguito scrivendo: "Sono OVVIAMENTE una persona che ha le ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022)annuncia un'intervista esclusiva al registache sarà ospitata sul suo accountannuncia cheil registaha fatto l'annuncio sul suo, rivelando che martedì mattina (ora americana) condurrà un'intervista in diretta sucon. In una didascalia al suo post,ha anticipato le critiche che dovrà affrontare scrivendo: "Lasciatemi premettere che ho ZERO INTERESSE nei giudizi e nei post ipocriti di chiunque qui". L'attore ha proseguito scrivendo: "Sono OVVIAMENTE una persona che ha le ...

