Ultime Notizie – Mercato Juve | passi avanti con Di Maria | le news

(Di domenica 26 giugno 2022)ntus e Angel Dipiù vicini. Secondo Sky Sport, la trattativa tra la società bianconera e l’esterno argentino, 34 anni, fa registrare progressi. Il giocatore, che si libera a parametro zero dal Paris Saint Germain, continua i contatti con lae una fumata bianca si profila all’orizzonte. Di, secondoe rumors di, intende chiudere la carriera in Argentina. Prima, complici i Mondiali in programma a dicembre in Qatar, è pronto ad un’ultima avventura in Europa. Al centro dei discorsi con laanche la durata del contratto: un accordo biennale consentirebbe alla società di usufruire dei benefici previsti dal decreto Crescita e di alleggerire l’impegno finanziario per l’ingaggio del giocatore. Con un contratto annuale, invece, il quadro ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - RedazioneDedalo : Enna - Primarie PD: alle 19 superati i 10 mila votanti - omartrioni : RT @junews24com: Cambiaso Juve e non solo: i bianconeri puntano un altro gioiellino del Genoa - - redazionerumors : Meghan avrebbe commesso atti di bullismo verso due membri dello staff. Stando al Times Buckingham Palace avrebbe av… -

Il Sole 24 ORE

Mosca respinge come "false" lesecondo cui l'attacco ha colpito una zona residenziale di Kiev. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver aver bombardato una fabbrica di missili, la ...senza freni. L'influencer continua a far parlare di sè e lo fa con un'altra foto provocatoria. Dopo la foto in vasca, completamente nuda , in cui solo la schiuma copriva le sue grazie, ecco arrivare ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 48.456 nuovi casi e 44 morti Di Maria, secondo news e rumors di mercato, intende chiudere la carriera in Argentina. Prima, complici i Mondiali in programma a dicembre in Qatar, è pronto ad un’ultima avventura in Europa. Al centro ...Mancano solamente gli ultimi dettagli per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli Il rinnovo di Meret con il Napoli è sempre più vicino. Dopo l'intesa raggiunta venerdì scorso, mancano solamente gli ul ...