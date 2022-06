Turchia, protesta per diritti Lgbtq: oltre 200 arresti a Istanbul (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – La polizia turca ha arrestato più di 200 partecipanti a una protesta per i diritti Lgbtq che si è tenuta oggi a Istanbul. Lo denunciano gli organizzatori dell’evento. Le autorità avevano transennato gran parte del quartiere centrale di Cihangir, impedendo alle persone di radunarsi. In precedenza era stato emesso un divieto alla protesta per motivi di sicurezza. Le forze di sicurezza hanno circondato persone che portavano bandiere arcobaleno e altri simboli della diversità sessuale e di genere, prendendole in custodia anche prima dell’inizio della protesta. Secondo l’associazione degli avvocati MLSA, tra i detenuti c’era Bülent Kilic, un fotografo di Agence France-Presse. Nonostante l’azione della polizia, le persone che sventolavano bandiere arcobaleno si sono radunate ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – La polizia turca ha arrestato più di 200 partecipanti a unaper iche si è tenuta oggi a. Lo denunciano gli organizzatori dell’evento. Le autorità avevano transennato gran parte del quartiere centrale di Cihangir, impedendo alle persone di radunarsi. In precedenza era stato emesso un divieto allaper motivi di sicurezza. Le forze di sicurezza hanno circondato persone che portavano bandiere arcobaleno e altri simboli della diversità sessuale e di genere, prendendole in custodia anche prima dell’inizio della. Secondo l’associazione degli avvocati MLSA, tra i detenuti c’era Bülent Kilic, un fotografo di Agence France-Presse. Nonostante l’azione della polizia, le persone che sventolavano bandiere arcobaleno si sono radunate ...

