Sardegna, dal maxi-furto di dati l'occasione per ripensare la cybersecurity (Di domenica 26 giugno 2022) Per la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale guidata da Roberto Baldoni e da Nunzia Ciardi il leak di quasi 170.000 file della Regione Sardegna costituisce un case study di particolare rilevanza in materia di politica digitale delle regioni italiane. È un caso ancora più interessante del celebre precedente della Regione Lazio. La Regione a statuto speciale della Sardegna ha, infatti, alcune connessioni internazionali che meritano di essere studiate nella loro peculiarità. La Regione e altri enti sardi di ricerca hanno, infatti, coltivato sin dal 2015 un rapporto speciale con il colosso cinese Huawei, noto in tutto il mondo per le accuse (in corso di accertamento) di spionaggio industriale e di rapporti obliqui con l'Iran. La prima pagina di oggi della Nuova Sardegna scrive che la Regione tende a minimizzare quanto sarebbe ...

