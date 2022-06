Putin | attacco a Kiev con missili ad alta precisione | la svolta russa nella guerra contro l' Ucraina

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al fo… - dasar : RT @MilanNelCuore12: Cari bastardi filo Putin italiani Dopo attacco a quartiere residenziale civile di Kiev di questa mattina, la Russia di… - patrizia_silano : RT @HSkelsen: 1/ Alcuni giornalisti in Russia vociferano sull'incontro notturno che Putin ha avuto al Cremlino. Una fonte di ??????? (Oggi)… - Miky3881 : RT @MilanNelCuore12: Cari bastardi filo Putin italiani Dopo attacco a quartiere residenziale civile di Kiev di questa mattina, la Russia di… - lucia25968868 : RT @MilanNelCuore12: Cari bastardi filo Putin italiani Dopo attacco a quartiere residenziale civile di Kiev di questa mattina, la Russia di… -

L'missilistico di questa mattina contro - uno dei più violenti da settimane - è stato effettuato con 14 missili ad alta precisione provenienti dalla regione del mar Caspio. Sono i Kh - 101 (in ......'risponde' ae lancia piano da 600 mld per investimenti I leader del G7 si riuniscono a Elmau a poche ore dall'missilistico russo su Kiev. Forse un 'segnale' da parte di Vladimir, ...ROMA. – Il G7 in Germania si è aperto con l’ennesima sfida da parte di Vladimir Putin. Poche ore prima che iniziasse il vertice dei leader, missili russi hanno colpito il centro di Kiev, per la prima ...E a Kiev non si fanno illusioni neanche sui prossimi colloqui a quattro tra Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite per sbloccare l'export di grano "E' chiaro che Putin, che usa in modo disinvolto ...