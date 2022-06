(Di domenica 26 giugno 2022) Ancora ombre sull’ormai ex consiglio comunale di, sciolto una settimana fa dopo la mancanza di fiducia al sindaco Alessandro Coppola. Sono infatti stati consegnati deglidia quattro exdi maggioranza. Si tratta di treeletti nella lista della Lega e uno nella lista di Fratelli d’Italia. Per tutti è quattro è arrivato l’avviso di indagine in corso, insieme alla richiesta di presentazione in Procura a Velletri per chiarimenti. Pendenze con l’amministrazione comunale La richiesta riguarderebbe mancati pagamenti di tributi comunali al momento dell’elezione e altri contenziosi, cosa che avrebbe reso i candidati ineleggibili e incompatibili. Adesso i quattro exsaranno ascoltati dal giudice per chiarire la...

Pubblicità

CorriereCitta : Nettuno, avvisi di garanzia per 4 ex consiglieri: sospetti sulla loro eleggibilità -

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

...per l'amministrazione comunale didi centrodestra da pochi giorni sciolta dalla Prefettura di Roma che ha inviato un Commissario. Nelle ultime ore sono stati consegnati quattrodi ...Sono stati consegnati quattrodi garanzia, con l'annuncio indagine in corso e la richiesta di presentarsi per ... Nettuno, sospetto incompatibilità: avvisi di garanzia per quattro ex consiglieri di Fratelli d'Italia e Lega - Cronaca Nettuno, sospetto incompatibilità: avvisi di garanzia per quattro ex consiglieri di Fratelli d'Italia e Lega - Cronaca ...Sono stati consegnati quattro avvisi di garanzia, con l'annuncio indagine in corso e la richiesta di presentarsi per chiarimenti ...