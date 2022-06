Moto2, Fernandez vince ad Assen: Vietti quarto (Di domenica 26 giugno 2022) Assen - Augusto Fernandez vince il Gran Premio di Olanda , undicesimo appuntamento del mondiale di Moto2 . Il pilota del team Ajo, costretto alla rimonta dopo una qualifica non brillante, prende la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 giugno 2022)- Augustoil Gran Premio di Olanda , undicesimo appuntamento del mondiale di. Il pilota del team Ajo, costretto alla rimonta dopo una qualifica non brillante, prende la ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ? FERNANDEZ, SESTA VITTORIA IN MOTO2 ???? Vietti per appena 33 millesimi giù dal podio ?? I due piloti a pari punti i… - TgrRaiPiemonte : #MotoGP, sul glorioso circuito di Assen trionfa il chivassese @PeccoBagnaia, in testa dalla prima all’ultima curva.… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Moto2, GP Olanda (Assen): vittoria di Fernandez, 2° Ogura, 3° Dixon. Vietti 4° #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #DutchGP h… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ? FERNANDEZ, SESTA VITTORIA IN MOTO2 ???? Vietti per appena 33 millesimi giù dal podio ?? I due piloti a pari punti in ve… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Moto2, GP Olanda (Assen): vittoria di Fernandez, 2° Ogura, 3° Dixon. Vietti 4° #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #DutchGP h… -