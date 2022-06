Milan | Di Marzio | “Per la difesa c’è l’idea Acerbi Su Ziyech e Renato Sanches…”

Leggi su seriea24

(Di domenica 26 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato del. Ecco quanto affermato., Di: “Per lac’è” “In attesa dei rinnovi di Maldini e Massara che dovrebbero arrivare lunedì e con Botman sfumato, iladesso valuterà con calma tra i vari nomi fattibili per rinforzare il reparto difensivo di Pioli per la prossima stagione. Come riportato da Manuele Baiocchini, non è da escludere Francescocome possibilità per rinforzare laperché è italiano e per una questione di liste è importante. Non un’alternativa a ...