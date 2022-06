La Russia è a poche ore dal default: cosa succede ora (Di domenica 26 giugno 2022) La Russia si trova a poche ore dal default. Allo scattare della mezanotte del 26 giugno termina infatti il periodo di grazia di un mese concesso per i mancati pagamenti degli interessi su cedole e bond in dollari ed euro scaduti a maggio. Mosca non... Leggi su europa.today (Di domenica 26 giugno 2022) Lasi trova aore dal. Allo scattare della mezanotte del 26 giugno termina infatti il periodo di grazia di un mese concesso per i mancati pagamenti degli interessi su cedole e bond in dollari ed euro scaduti a maggio. Mosca non...

Pubblicità

lorepregliasco : La Russia a poche ore dal default? - fattoquotidiano : Mentre Joe #Biden si presenta oggi al #G7 in Baviera per chiedere di “aumentare la pressione” sulla Russia, la… - VittorioSgarbi : Di Battista: 'Tra poche ore andrò in Russia'. Una di quelle notizie che fanno tirare un sospiro di sollievo. Agli italiani. - vzirnstein : RT @putino: Bloomberg afferma che la Russia è 'a poche ore' dal suo primo default dal 1918. Nella notte del 27 giugno scade il termine per… - Garfield_20221 : RT @bordoni_russia: La Russia è 'a poche ore' dal default, scrive Bloomberg. Il periodo di tollerano per il pagamento di circa 100 milioni… -