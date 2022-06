La Königsberg dei Cavalieri teutonici, prima di Kaliningrad (Di domenica 26 giugno 2022) Meticoloso al limite della pedanteria, Kant, nel corso delle sue passeggiate, faceva regolare gli orologi ai passanti e, come si racconta, vi rinunciò solo il giorno in cui lesse sulla gazzetta ... Leggi su remocontro (Di domenica 26 giugno 2022) Meticoloso al limite della pedanteria, Kant, nel corso delle sue passeggiate, faceva regolare gli orologi ai passanti e, come si racconta, vi rinunciò solo il giorno in cui lesse sulla gazzetta ...

Pubblicità

remocontro_it : Königsberg prima di Kaliningrad. Interrotta l’espansione ad est –la dannazione storico-strategica di quell’area-, i… - JAnotherHuman7 : Dov'è il problema, esimio onorevole sommo nobile vossia signor Alessandro Orsini? La Russia ha Kaliningrad, ex Köni… - katrin23594597 : @ritornoalfutur2 Grazie per questo riassunto della storia. I miei nonni venivano originariamente da Königsberg e so… - dei_alba : RT @anna_mitica: Cominciamo a chiamarla #Königsberg col nome prussiano, anche per rispetto alla memoria di Immanuel Kant, e non col nome ru… - dei_alba : RT @ritornoalfutur2: Königsberg era tedesca, capoluogo della Prussia orientale, fino al 1945, quando fu occupata dai russi. Gli abitanti su… -

La Königsberg dei Cavalieri teutonici, prima di Kaliningrad I motivi di attaccamento alla Prussia orientale e a Königsberg da parte dei sovrani tedeschi si comprendono quindi facilmente. L'altro aspetto importante nella storia della città fu l'università ... SCENARIO UE/ Dai Balcani all'Ucraina, le prove di una crisi senza via d'uscita Il destino dei Balcani occidentali e della Turchia sarà il loro stesso destino senza cambiamenti in ... strozzando la città dove al passaggio di Kant si regolava l'ora, Königsberg, cuore del ducato di ... I motivi di attaccamento alla Prussia orientale e ada partesovrani tedeschi si comprendono quindi facilmente. L'altro aspetto importante nella storia della città fu l'università ...Il destinoBalcani occidentali e della Turchia sarà il loro stesso destino senza cambiamenti in ... strozzando la città dove al passaggio di Kant si regolava l'ora,, cuore del ducato di ...