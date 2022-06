“Incostituzionale”. Il Tar piccona la legge contro i medici No Vax (Di domenica 26 giugno 2022) Come ampiamente riportato in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, il Tar della Lombardia considera sproporzionata la misura che lascia senza stipendio e senza lavoro gli operatori sanitari che non intendono vaccinarsi per il Covid-19, chiedendo una valutazione alla Corte costituzionale avendo ravvisato evidenti profili di incostituzionalità nella relativa legge. In particolare, “l’attuale disciplina normativa — argomentano l’estensore Rosanna Perilli con il presidente Domenico Giordano e il consigliere Fabrizio Fornataro, nel caso di una operatrice sanitaria dell’Asst Fatebenefratelli/Sacco — pone il dipendente inadempiente all’obbligo vaccinale dinanzi ad una scelta obbligata tra farsi vaccinare ed essere sospeso dal servizio senza stipendio e senza alcun trattamento economico: ma questo assetto si rivela sproporzionato rispetto alla realizzazione del fine ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 giugno 2022) Come ampiamente riportato in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, il Tar della Lombardia considera sproporzionata la misura che lascia senza stipendio e senza lavoro gli operatori sanitari che non intendono vaccinarsi per il Covid-19, chiedendo una valutazione alla Corte costituzionale avendo ravvisato evidenti profili di incostituzionalità nella relativa. In particolare, “l’attuale disciplina normativa — argomentano l’estensore Rosanna Perilli con il presidente Domenico Giordano e il consigliere Fabrizio Fornataro, nel caso di una operatrice sanitaria dell’Asst Fatebenefratelli/Sacco — pone il dipendente inadempiente all’obbligo vaccinale dinanzi ad una scelta obbligata tra farsi vaccinare ed essere sospeso dal servizio senza stipendio e senza alcun trattamento economico: ma questo assetto si rivela sproporzionato rispetto alla realizzazione del fine ...

Pubblicità

lucyanna____ : RT @freedomnopass: Il Tar delle Lombardia dichiara incostituzionale la sospensione dei medici non vaxxinati, lasciati a casa senza stipendi… - Zamberlett : RT @freedomnopass: Il Tar delle Lombardia dichiara incostituzionale la sospensione dei medici non vaxxinati, lasciati a casa senza stipendi… - Piero42395724 : RT @freedomnopass: Il Tar delle Lombardia dichiara incostituzionale la sospensione dei medici non vaxxinati, lasciati a casa senza stipendi… - MSator : RT @freedomnopass: Il Tar delle Lombardia dichiara incostituzionale la sospensione dei medici non vaxxinati, lasciati a casa senza stipendi… - zinnibiriantigu : RT @freedomnopass: Il Tar delle Lombardia dichiara incostituzionale la sospensione dei medici non vaxxinati, lasciati a casa senza stipendi… -