(Di domenica 26 giugno 2022) Cristiano Ronaldo alla Roma. È questa la voce che rimbalza di chat in chat, di tifoso in tifoso nella Capitale, ma al momento si tratta soltanto di un'allucinazione collettiva e dello scherzo di qualche burlone, che ha diffuso anche la voce che il club giallorosso avrebbe bloccato lo Stadio Olimpico per presentare Cr7 il 29 giugno.