Il libro che svela le anomalie del catastrofismo ambientalista (Di domenica 26 giugno 2022) Mariopaolo Fadda, che ha vissuto due decenni in California dove ha lavorato come architetto, è autore di vari saggi che spaziano dall’architettura alla fede religiosa, dall’ambientalismo alla storia degli insediamenti umani. La sua ultima fatica è L’Armageddon ambientalista un libro insolito – è autopubblicato – nel panorama dei saggi su temi di scottante attualità come i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse energetiche, la sostenibilità. L’autore, poco incline a farsi condizionare dall’incessante tambureggiare della propaganda in materia, prende di petto gli aspetti più controversi e, dati alla mano, ne ribalta le conclusioni mettendo a nudo distorsioni e pregiudizi. Il prologo è incentrato sul mea culpa di un ambientalista doc che chiede pubblicamente scusa per l’allarmismo creato e per aver alimentato paure a danno del ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 giugno 2022) Mariopaolo Fadda, che ha vissuto due decenni in California dove ha lavorato come architetto, è autore di vari saggi che spaziano dall’architettura alla fede religiosa, dall’ambientalismo alla storia degli insediamenti umani. La sua ultima fatica è L’Armageddonuninsolito – è autopubblicato – nel panorama dei saggi su temi di scottante attualità come i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse energetiche, la sostenibilità. L’autore, poco incline a farsi condizionare dall’incessante tambureggiare della propaganda in materia, prende di petto gli aspetti più controversi e, dati alla mano, ne ribalta le conclusioni mettendo a nudo distorsioni e pregiudizi. Il prologo è incentrato sul mea culpa di undoc che chiede pubblicamente scusa per l’allarmismo creato e per aver alimentato paure a danno del ...

alex_orlowski : Non potevo mancare per ascoltare @PBerizzi in provincia di #Parma. Una fonte inesauribile sui movimenti NeoNazi si… - _Nico_Piro_ : Il libro arriva ancora a fatica nelle librerie (e non sappiamo perché visto che gli ordini ci sono e tanti) ma inta… - M_gabanelli : Ieri il presidente della Corte d’appello del Tribunale di Milano ha concesso l’aula magna del Palazzo dì Giustizia… - RetwittL : RT @franzamazzotti: 'Era superproibito quel libro in Italia. Parlava di pace, contro la guerra, contro il capitalismo, contro il convenzion… - RetwittL : RT @franzamazzotti: Nel 2005 il fotografo statunitense William Willinghton si reca nei luoghi ove è stata ambientata la raccolta di poesie… -