GP Assen Moto3 | festa di compleanno per Biaggi | Sasaki vince in Olanda

Max Biaggi non poteva chiedere un regalo di compleanno migliore per i suoi 51 anni: Ayumu Sasaki , portacolori del Max Racing Team, ha vinto in volata lo spettacolare GPdella classe. MotoGP, Marc Marquez mostra la cicatrice: immagini da spavento La prima volta di Sasaki Si tratta della prima affermazione iridata per il pilota giapponese, che va a fare il ...L'ordine d'arrivo dellaMOTO3 - Dopo ben 93 tentativi in Moto3, arriva la prima vittoria in carriera per Ayumu Sasaki. Bravo il giapponese a spuntarla all'ultimo giro su Izan Guevara e Sergio Garcia. Quarto posto per Suzuki.Il giapponese conquista la leadership all'ultima tornata su Guevara, mentre dietro di loro Munoz cade e travolge Masia. Out anche Foggia ...