Giuseppe Pedrazzini | figlia e genero accusano la moglie | la reazione

Leggi su chihaucciso

(Di domenica 26 giugno 2022) Chi ha gettatonel pozzo? E’ questa la domanda al centro delle indagini sul 77enne trovato senza vita a Toano, in provincia di Reggio Emilia, in fondo ad un pozzo coperto con una pesante lastra di pietra. Adesso laSilvia ed ilRiccardo GuidalaMarta., lo sfogo dellaLa trasmissione Quarto Grado ha tentato di mettersi in contatto con la donna, vedova di“Beppe”, che ai microfoni del programma si è limitata a commentare: “Non ho niente da dire, lasciatemi stare. Loro dicano quello che vogliono ma io non ho niente da dire”. Anche di fronte alle pesanti accuse, la donna non ha voluto aggiungere oltre. Nel ...