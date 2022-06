Genova, donna morta in casa a Sampierdarena: il marito è indagato per omicidio e in cella per maltrattamenti (Di domenica 26 giugno 2022) L’uomo ha ricevuto un avviso di garanzia ma nega l’aggressione. In passato era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti alla moglie. Domani l’autopsia. Nessun addebito al momento nei confronti della coinquilina che si trovava in casa con loro quando Cristina Diac ha perso la vita Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 26 giugno 2022) L’uomo ha ricevuto un avviso di garanzia ma nega l’aggressione. In passato era stato rinviato a giudizio peralla moglie. Domani l’autopsia. Nessun addebito al momento nei confronti della coinquilina che si trovava incon loro quando Cristina Diac ha perso la vita

