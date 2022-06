Djuric saluta ufficialmente la Salernitana (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo quattro anni l’attaccante bosniaco lascia la maglia granata. Milan Djuric saluta infatti ufficialmente la Salernitana scegliendo di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Fiorentina o Cremonese dovrebbero essere le sue prossime destinazioni. : cosa ha detto il bosniaco? Il giocatore ha voluto spiegare il motivo della separazione oltre a salutare i tifosi granata attraverso un post pubblicato sul suo profilo Istagram: “E’ arrivato il momento di sautare, ringraziare la città di Salerno da parte mia e di tutta la mia famiglia per l’affetto dimostrato in questi 4 anni. La mia priorità è sempre stata quella di continuare a Salerno come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho indossato la maglia granata, ho letto tante notizie false in queste settimane tra cui che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo quattro anni l’attaccante bosniaco lascia la maglia granata. Milaninfattilascegliendo di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Fiorentina o Cremonese dovrebbero essere le sue prossime destinazioni. : cosa ha detto il bosniaco? Il giocatore ha voluto spiegare il motivo della separazione oltre are i tifosi granata attraverso un post pubblicato sul suo profilo Istagram: “E’ arrivato il momento di sautare, ringraziare la città di Salerno da parte mia e di tutta la mia famiglia per l’affetto dimostrato in questi 4 anni. La mia priorità è sempre stata quella di continuare a Salerno come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho indossato la maglia granata, ho letto tante notizie false in queste settimane tra cui che ...

Pubblicità

salernonotizie : Djuric saluta la #Salernitana: “Addio inevitabile. Un onore aver indossato la m - Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ??#Salernitana, ??#Djuric saluta il club granata: “Ringrazio la precedente proprietà che ha creduto in me in un momento… - calciomercatoit : ??#Salernitana, ??#Djuric saluta il club granata: “Ringrazio la precedente proprietà che ha creduto in me in un mome… - spaziocalcio : #Salernitana, il saluto di Milan #Djuric: non resta in granata #calciomercato - serieAnews_com : #Calciomercato - #Djuric saluta i tifosi della #Salernitana, lo attende la #Fiorentina -