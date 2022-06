Default Russia | perché Mosca ora è sull’orlo del baratro per la prima volta dal 1998

Pubblicità

lorepregliasco : La Russia a poche ore dal default? - repubblica : Russia, il default è vicino: le sanzioni bloccano i pagamenti sui bond in dollari ed euro. 'Simbolico, ma è un 'mar… - sherpa810 : RT @gr_grim: Il cosiddetto 'rules based International order': la #Russia può pagare i suoi debiti, vuole pagare i suoi debiti, ma non può f… - JL5714 : Sarà il decimo default che la Russia avrebbe dovuto fare in tre mesi. - repubblica : Russia, il default tecnico e' vicino: le sanzioni bloccano i pagamenti sui bond in dollari ed euro -

Spiega Bloomberg che se i soldi non arriveranno, come pare sempre più probabile, non ci sarà una dichiarazione ufficiale - tanto che lasta già da tempo contestando ilcome una "farsa" ...Il Cremlino ha ripetutamente affermato che non ci sono motivi per undella, ma che non è in grado di inviare denaro agli obbligazionisti a causa delle sanzioni , accusando l'Occidente ...Russia edged closer to default on Sunday amid little sign that investors holding its international bonds had received payment, heralding what would be the nation's first default in decades. * British ...Scade domenica sera il «periodo di grazia» per i mancati pagamenti di maggio sui bond internazionali. Quali sono le conseguenze