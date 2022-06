Calciomercato: Los Angeles. Ufficiale l'ingaggio di Gareth Bale (Di domenica 26 giugno 2022) Il gallese lascia l'Europa dopo le esperienze con Tottenham e Real Madrid LOS Angeles (STATI UNITI) - Gareth Bale è un nuovo giocatore dei Los Angeles Football Club. L'ex esterno d'attacco del Real ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Il gallese lascia l'Europa dopo le esperienze con Tottenham e Real Madrid LOS(STATI UNITI) -è un nuovo giocatore dei LosFootball Club. L'ex esterno d'attacco del Real ...

