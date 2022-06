Beautiful e Una Vita Anticipazioni | Puntate di oggi 26 giugno 2022

Pubblicità

_maispourquoi_ : @cararosss Facciamo una polemica che manco la sceneggiatura di Beautiful - imlouisfav : eccoci con la cancellazione di uno che fino a ieri era amatissimo solo perché ha detto beautiful voice a una sionis… - OfloareOfloare1 : RT @nicotera70: Ricordo ancora quando sei arrivata... senza alcun preavviso, ma é stata una forte emozione. In quel momento le nostre vi… - OfloareOfloare1 : RT @nicotera70: Per seguire la propria strada é necessario darsi una volta per tutte, senza riserve e con forza: lasciare ogni cosa e se… - NolimitsSeries : RT @stateofhaiz: perché a lei non interessa se vede una figa lei lo deve dire e ribadire ed essere sottona and i think it’s beautiful https… -

...00 domani oggi in onda 27 Giu Le trame di "Brave and", la nuova soap turca in onda su ... Intanto, Cesur rilascia un'intervista in cui promettelauta ricompensa a chi darà informazioni ..., anticipazioni americane: Sheila ha ucciso Li Finnegan Negli episodi andati in onda negli USA lo scorso autunno, la verità è venuta fuori e, come immaginabile, ha causatoprofonda ...Bill tenta in tutti i modi di proteggere Liam ma il detective Baker non molla: lo farà confessare Ecco le anticipazioni di Beautiful per la prossima puntata ...Inoltre, c’è una bella notizia per chi ama la soap. E’ vero che queste saranno le ultime puntate di Brave and Beautiful ma è anche vero da martedì, ci terranno compagnia per qualche minuto in più. La ...