Ballottaggi, tutti i risultati: a Parma Guerra (Pd) è già sindaco, Tommasi in vantaggio a Verona (Di domenica 26 giugno 2022) Chiusi i seggi per i Ballottaggi delle elezioni amministrative. Alle 23 è iniziato lo spoglio delle schede che decreterà l'elezione dei sindaci di 65 comuni italiani. Tra gli "osservati speciali" ci sono le città di Verona, Catanzaro e Parma, dove si giocano le sfide che potrebbero influenzare gli equilibri e il peso all'interno delle coalizioni in vista delle Elezioni politiche del 2023. Rispetto al primo, l'affluenza alle è risultata in netto calo. Secondo i dati diffusi dal Viminale infatti, alle 19 l'affluenza si attestava al 29,44 per cento, contro il 38,46 per cento del primo turno. Parma, il candidato progressista Michele Guerra doppia il candidato del centrodestra Vignali e diventa sindaco A Parma, con 44 sezioni scrutinate su 204, il candidato

