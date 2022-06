**Usa: Letta, 'gravissimo quanto accaduto'** (Di sabato 25 giugno 2022) Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "quanto accaduto ieri negli Stati Uniti è gravissimo". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a Rapallo al convegno dei Giovani industriali. Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "ieri negli Stati Uniti è". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, parlando a Rapallo al convegno dei Giovani industriali.

Pubblicità

gparagone : Polarizzazione sempre più marcata negli USA: in questa forte spaccatura va letta la sentenza della #SupemaCorte.… - Eric57017912 : PD, DRAGHI, NATO E USA = TASSE, POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #CGIL #NAZISMO #FASCISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA… - Eric57017912 : PD, DRAGHI, NATO E USA = TASSE, POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #FASCISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA… - cartar20221 : @uzupetru ??ridi pagliaccio ?? (letta) ora perfino la Francia diventa proibitiva per te. Studiate la Bibbia o ignoran… - dm1969dm : @Cambiacasacca Per essere precisi, l’ha letta in inglese (USA) per non sbagliare. -