Ucraina, Zelensky: "Adesione a UE come scalare Everest" (Di sabato 25 giugno 2022) Zelensky spera di concludere il più in fretta possibile l'iter per l'Ucraina. Intanto la Turchia vorrebbe un accordo tra tutti Di nuovo al passo. La guerra in Ucraina è giunta al suo 122° giorno, e la fiducia da parte del presidente Zelensky cresce, almeno a parole. Cinque civili ucraini sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti nella regione del Donetsk in un'altra serie di bombardamenti russi. Lo ha reso noto Pavlo Kyrylenko, capo dell'amministrazione regionale. Il presidente dell'Ucraina, invece, si mostra fiducioso anche per quanto riguarda l'ingresso nell'UE. "Gli ucraini vorrebbero vivere la vita come erano abituati e godersi la libertà. Ma non possono farlo perché è successa la cosa più terribile: la Russia ci ha rubato la pace. Non lasceremo che la guerra dei ...

