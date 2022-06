Tour de France 2022, un Giulio Ciccone in versione cacciatore di tappe con il sogno maglia a pois (Di sabato 25 giugno 2022) Il primo luglio si alzerà ufficialmente il sipario sull’edizione numero 109 del Tour de France, con le tre tappe d’esordio che attraverseranno il territorio danese. Le ambizioni in chiave Italia sono limitate alla conquista di qualche frazione e magari all’ipoteca della maglia a pois: Giulio Ciccone sulla carta è l’azzurro che può regalarci maggiori soddisfazioni nei segmenti di montagna. L’abruzzese, reduce da una Corsa Rosa positiva coronata dal successo nella quindicesima tappa, non ha preso parte ad altre competizioni dopo il Giro focalizzandosi solamente sulla preparazione della Grande Boucle. Il simbolo di miglior scalatore, sfuggitogli sulle strade italiche (2°), può essere obiettivo concreto anche al Tour condizione permettendo. Nella rassegna ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Il primo luglio si alzerà ufficialmente il sipario sull’edizione numero 109 delde, con le tred’esordio che attraverseranno il territorio danese. Le ambizioni in chiave Italia sono limitate alla conquista di qualche frazione e magari all’ipoteca dellasulla carta è l’azzurro che può regalarci maggiori soddisfazioni nei segmenti di montagna. L’abruzzese, reduce da una Corsa Rosa positiva coronata dal successo nella quindicesima tappa, non ha preso parte ad altre competizioni dopo il Giro focalizzandosi solamente sulla preparazione della Grande Boucle. Il simbolo di miglior scalatore, sfuggitogli sulle strade italiche (2°), può essere obiettivo concreto anche alcondizione permettendo. Nella rassegna ...

